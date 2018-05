Ding-dong: Hjemmehjælpen kommer på videobesøg

Nu er det ikke kun dørklokken og telefonen, der kan ringe hos de ældre i Felsted. Her er hjemmehjælpsmodtagere med i et forsøgsprojekt, hvor fysiske besøg erstattes med virtuelle besøg på en skærm.

Felsted: Karsten Meyer Olesen (S) tænker næppe tilbage på indførelsen af robotstøvsugere hos de ældre for seks år siden, mens han var formand for sundhedsudvalget, som en ubetinget succes. Nu har han som formand for social- og sundhedsvalget kastet sin kærlighed på et nyt teknologisk vidunder. Aabenraa Kommune er i fuld gang med at teste skærmbesøg hos de ældre, som bliver udstyret med en tablet, hvor hjemmehjælperen eller sygeplejersken kan komme på virtuelt besøg. Der bliver ringet op, og så kan den ældre trykke på en grøn eller rød knap. Vælges den grønne, toner hjælpen frem på skærmen. Løsningen er i spil, når det gælder medicinadministration, anretning af mad og indtagelse af mad og væske. - Og vi bruger det til personlig pleje, hvor vi kan sende borgeren ud på badeværelset for at gøre, hvad der nu skal gøres. Og til strukturbesøg, hvor vi hjælper med til, at man nu får gjort det, man skal i løbet af dagen. Så vi bruger skærmbesøg til rigtig meget, forklarer Karen Alexandersen, der er driftsleder for hjemmeplejen i Felsted-distriktet, hvor forsøgsordningen kører.

Vi er ved at sætte penge af til skærmbesøg i de kommende budgetter. Af de 21 millioner kroner til digitalisering har vi lagt billet ind på tre millioner kroner. Og så har vi selv penge i vores budget. Karsten Meyer Olesen (S), formand for social- og sundhedsudvalget.

Om skærmbesøg Der bruges en helt almindelig tablet, som borgeren kan placere, hvor det giver mest mening.

Tabletten står hen med sort skærm, men aktiverer sig selv, når der ringes op. Borgeren ikke selv ringe hjemmeplejen op via tabletten. Der kan ringes begge veje til pårørende.

Det er Padborg-virksomheden Life-Manager, der leverer videoløsningen.

På frivillig basis Der er med andre ord tale om besøg, hvor man tidligere har været fysisk til stede, men ikke udført en fysisk ydelse. Og der er mange ældre, der kan få skærmbesøg. I Felsted-distriktet modtager 40 procent af hjemmehjælpsmodtagerne, svarende til 20 borgere, skærmbesøg. - Der er både korte besøg og længerevarende besøg, siger Karen Alexandersen, som også fortæller, at man ikke får fysiske besøg vekslet til skærmbesøg mod sin vilje. - Vi laver en individuel vurdering af hver enkelt borger, der skal have skærmbesøg, uddyber hun. Langt de fleste brugere får stadig fysiske besøg, hvor der ydes praktisk hjælp. Det er kun en del af besøgene, der veksles til skærmbesøg. - Ringer vi op til borgeren, og vedkommende har det dårligt eller af en anden årsag har brug for os, så kommer vi stadig ud, understreger driftslederen, der også ser skærmbesøgene som en mulighed for at give borgerne en mere fleksibel hverdag. Og når hjemmeplejen ikke lige er på skærmbesøg, kan man også modtage besøg fra sin familie eller andre.