Dinesen før koncert i aften: - Premiere på helt nyt nummer

Aabenraa: For to uger siden sendte Jacob Dinesen sin første single på gaden i mere end et år. Når den 22-årige sanger og sangskriver fra Tønder, der i 2016 fik sit helt store gennembrud, fredag aften som det første store navn spiller i en udsolgt Arena Aabenraa, vil der være et helt nyt nummer mere i kataloget.

- Det hedder "Beggar", og det får simpelt hen premiere i Aabenraa, afslørede det unge stjerneskud fredag eftermiddag, kort før han gik på scenen til lydprøve.

En scene, der også er helt ny - seks lastbiler måtte der til for at få den fra Varde, hvor den havde været prøveopstillet, til Aabenraa.

- Vi har selv bygget og designet den, og vi glæder os til at vise den frem i aften, sagde Jacob Dinesen, der derfor ikke ville fotograferes på den, fordi det skal være en overraskelse til de 3000 gæster, der har løst billet til den første af kun to fulde koncerter, han giver her i 2018.

