- Målerne er digitale og kobles på online, så det er ikke længere nødvendigt for forbrugerne at aflæse målerne og indsende oplysningerne som man gjorde før i tiden. Alle data sendes automatisk til fjernvarmecentralen. Borgerne kan selvfølgelig stadig aflæse og på denne måde selv holde øje med deres forbrug. Faktisk fra dag til dag. Dermed undgår man overraskelser. Før fik forbrugerne en regning, hvoraf det fremgik, om man fik penge tilbage eller om man skulle af med penge. Det kan man nu selv løbende følge med i.

På nuværende tidspunkt er det sket i de fleste tilfælde, og kun ganske få husstande mangler mangler at blive logget på, det vil sige der skal skiftes et modul i den. Samtidig sættes nye batterier i.

- Vi havde et brud på ledningen i sommeren 2018 - nok det største i min tid. Der sivede for cirka en halv million kroner varmt vand ned i undergrunden ved en sti ved Tværgade. Ikke noget stort brud, men vandet forsvandt bare stille og roligt. Først da der blev foretaget en termografering, kunne vi lokalisere utætheden, lyder det fra formanden.

Padborg: Padborg Fjernvarme forsøger hele tiden at optimere både driften og anlægget til gavn og glæde for kunderne.

Padborg Fjernvarme har foretaget en opdatering af målerne hos stort set alle 1730 forbrugere. Ved at skifte et modul i målerne kan alle data nu overføres online til centralen, så både fjernvarmeselskabet og husstanden løbende kan følge med i forbruget.Udskiftningen betyder ingen ekstra omkostninger for fjernvarmekunderne. Padborg Fjernvarme har indkaldt til generalforsamling 26. februar.

Få et overblik

Det giver samtidig fjernevarmeselskabet en fordel, miljømæssigt og økonomisk, mener Jan Riber Jacobsen.

- Det giver os som leverandør et overblik, hvordan forbruget er. Og vi kan fra dag til dag se, om der skulle være noget, der afviger fra normalen - for eksempel ved et ledningsbrud. Det gavner både miljøet og økonomien.

Padborg Fjernvarme samarbejder med Padborg Vandværk i dette projekt.

- Vandværket er også ved at udskifte målere. De to systemer "taler" sammen og kan aflæses på smartphone, eller tablet via en app, der hedder "e-forsyning", fortæller Jan Riber Jacobsen.

Padborg Fjernvarme er i det hele taget rykket tættere på borgerne ved hjælp af de digitale muligheder, bemærker Jan Riber Jacobsen.

- Ved akutte situationer - hvis et område på grund af ledningsarbejde lukkes kortvarigt, for eksempel - eller når vi har behov for at informere vores forbrugere, så kan vi udsende en sms. Det er nemt og hurtigt.