Digitale informationstavler ligner en spag succes

Sønderjyllandshallen synes, kommunens nye digitale informationstavler er for dyre at bruge, men der er hos flere store aktivitetsudbydere enighed om, at idéen er god. Gazzværket og Amtsringriderforeningen er ikke skræmt over prisen.

Aabenraa: De har dem i både Haderslev og Sønderborg, og fredag har vi én i Aabenraa. Digitale informationstavler er blevet en måde at skære ned i antallet af plakater, og nogle steder er det også en indtægtskilde, når der skal gøres opmærksom på arrangementer og uddannelses- og jobmuligheder. Den første af seks digitale informationstavler i Aabenraa Kommune indvies i Tinglev, hvor den vil være synlig ud til Hovedgaden centralt i byen, og står det til en række af de større aktivitetsudbydere i kommunen, vil de blive brugt. Det er imidlertid ikke alle, der er blevet lige grundigt informeret om konceptet og har nået at læse prislisten, som viser, at det koster 1750 kroner for en uge og 3000 kroner for to uger - plus produktion af annoncerne - at bruge tavlerne, hvis man er en kommerciel aktør. Det afskrækker dog ikke Hasse Eduard, der er indehaver af natklubben og koncertstedet Gazzværket i Aabenraa. - Jeg tænker helt klart, vi skal være med i et vist omfang, men hvor meget ved jeg ikke, siger Hasse Eduard allerede inden, han har hørt om prisen. Efter at have hørt om prisen, er han beroliget, fordi han havde hørt om højere priser. Han mener, prisniveauet virker rigtigt. - Vi ville ikke køre hver måned, men i en periode op til en koncert vil vi da helt sikkert bruge det, siger Hasse Eduard.