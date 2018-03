Detailkæde investerer ti millioner kroner i grænsebutik i Kruså

2000 kvadratmeter bliver der at muntre sig på, når Ny Form-kæden med en millioninvestering fredag åbner sin største butik med et nyt koncept. Det er ikke hverdag i postnummer 6340.

Der indrettes et butikslokale på knap 1300 kvadratmeter med sports- og fritidstøj, minicafé og loungeområde, ligesom der indrettes 500 kvadratmeter med legeland til familiens yngste. De lidt større børn får en tilbygning på 150 kvadratmeter, som indrettes med et klatretårn i tre etager. Altså i alt 450 kvadratmeter gulvareal.

- Jeg har altid gerne villet have en stor butik. Når folk skal handle i dag, er det ikke nok med tøj. De skal også have oplevelser. Det her er den første butik, vi kombinerer med et legeland, fortæller Kurt Enevold Nielsen om butikken, der meget rammende får navnet "Ny Form XXL".

Nu er der imidlertid sket ting og sager. Kurt Enevold Nielsen, som ejer Ny Form-kæden, har købt bygningen af Rita Jensens arvinger for at indrette en butik med et helt nyt koncept.

Kruså: Det er 14 år siden, at det tidligere så populære Rita Supermarked med en placering få hundrede meter fra grænsen lukkede, og siden har den store bygning været et symbol på forfald, kun afbrudt af udlejning til møbelsalg og grillbarer.

Lokal begejstring

Kurt Enevold Nielsen fortæller til JydskeVestkysten, at han investerer ti millioner kroner i Kruså-satsningen, og det glæder Susanne Provstgaard, der er formand for Bov Lokalråd.

- Det er vi super glade for. Området, når man kommer sydfra, velkomstporten til Danmark, vil vi også gerne udvikle yderligere. Det her flugter fint med vores tanker, siger Susanne Provstgaard, som også er glad for, at der tænkes familieaktiviteter ind.

- Arealet er rigtig fint til formålet, for det er den gamle toldplads og transitgård, så der er fin udenomsplads. Da Rita Supermarked var der, kom tyskerne automatisk op for at handle. Vi har også den fordel, at vi har søndagsåbent, hvilket de jo ikke har i Tyskland endnu. Der er mange tyskere, der kører søndagstur i vores område, tilføjer lokalrådsformanden.

Mens Ny Form XXL har første åbningsdag fredag, åbner legeland og minigolf dog først i slutningen af juni.