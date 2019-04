Det vrimler med lopper i Vilsbæk

Vilsbæk-Huset tager nye metoder i brug for at skaffe kunder til det store loppemarked i den kommende weekend. Huset reklamerer på kommunens infotavler. Alle depoter er fyldt med ting og sager.

VILSBÆK: Det sker kun hvert andet år, men til gengæld giver de den hele armen, når der er loppemarked i Vilsbæk-Huset i Vilsbæk.

Denne gang har bestyrelsen taget en ny metode i brug. De har købt reklamer på de infotavler - også kaldet pyloner, som kommunen har placeret ved indkørslen til de større byer.

- Det var faktisk ganske billigt. For 500 kroner får vi reklame i en hel uge, fortæller Hans B. Asmussen, der er formand for Vilsbæk-Huset.

- Til gengæld tror jeg, der ville være langt flere foreninger, der benyttede pylonerne, hvis det blev mere enkelt at bestille en reklameplads. Det foregår over nettet og er ret kompliceret, fortæller formanden.

Han håber at reklame og venligsindede vejrguder vil få rigtigt mange folk til at lægge vejen forbi Vilsbæk i den kommende weekend, hvor der er loppemarked både i Vilsbæk-Huset, i et stort telt og i det fri.

- Vi har utroligt meget i vores depoter denne gang. Vi har blandt andet nogle næsten nye møbler og masser af bøger af alle slags. Vi har depoter forskellige steder - blandt andet i et par lader og staldbygninger og i en stor skibscontainer, og de har alle været fyldt, fortæller Hans B. Asmussen.