Det var ikke biltyvene: Internettrolde forsøgte at udnytte tyveriofre

Aabenraa: Så snu var biltyvene alligevel ikke.

I går skrev vi ellers, at politiet mistænkte gerningsmændene bag en række biltyverier for at ville lukrere på deres udåd ved at kontakte ejerne for at kræve løsepenge, imod at de oplyste, hvor køretøjerne befandt sig.

Sådan hang det dog ikke sammen.

Politikommissær Thomas Berg fra Syd- og Sønderjyllands Politi oplyser, at politiet onsdag eftermiddag fik et tip om, at biltyvene nu igen var i gang ved Min Købmand på Bovrup Storegade. Her fik betjentene hurtigt anholdt en 20-årig mand fra Haderslev, og senere fik de fat i hans medsammensvorne, en 33-årig mand fra Aabenraa. Torsdag morgen var de stadig anholdt, mens politiet var i gang med at undersøge de forhold, der kunne være på dem.

Men man ved allerede nu, at det formentlig ikke er dem, der har afpresset ejerne.

- Alle dem, der har fået deres biler stjålet, har nemlig efterlyst dem på Facebook. Det er der så nogen, der har forsøgt at udnytte ved at lokke penge ud af dem. Men de har ikke vidst, hvor bilerne har befundet sig, og derfor mener vi ikke, at det hænger sammen, siger Thomas Berg.

Politiet går nu i gang med at finde ud af, hvem der har kontaktet ejerne, så også her kommer der et efterspil.