Det var en kvinde, der blev overfaldet

Aabenraa: I tirsdagens avis skrev vi på baggrund af oplysninger fra politiet, at en 18-årig mand havde anmeldt en voldsepisode, der skulle være foregået søndag aften bag Fakta-butikken på Løgumklostervej i Aabenraa. Her skulle han have fået mindst fem knytnæveslag af en anden mand, der åbenbart var sur over, at den 18-årige havde taget sin hund med ind i butikken.

Det viser sig dog, at det var en 18-årig kvinde, der er blevet overfaldet og ikke en mand.