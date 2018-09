Det sønderjyske kagebord disker op med kulturhistorie

Officielt kender Den Kongelige Porcelænsfabrik ikke til en sådan henvendelse - men historien er god. Og den er meget betegnende for sønderjydernes forhold til "deres" kagebord: overdådigt og mangfoldigt som det er, så selv forfattere som tyske Siegfried Lenz har været ved at kløjes i det.

Kulturhistorie

Det er ikke kun en bagebog med opskrifter, påpeger hun:

- Det er jo kulturhistorie. Efterhånden som arbejdet med bogen tog fart, blev vi alle mere og mere fanget af historien, der ligger til grund for det sønderjyske kagebord. Det var ellers ikke noget, jeg havde skænket en tanke, lyder det fra Birthe Jessen.

Hun bruges flittig som foredragsholder om netop det sønderjyske kagebord, dets baggrund, traditioner - og ikke mindst dets mange kager.

- Når man så bagefter snakker med publikum, finder man ud af, at der er store regionale forskelle. Både når det gælder opskrifter og rækkefølgen af de forskellige kager. På vestkysten begynder man nogle steder med lagkagerne, fortsætter ufortrødent med småkagerne - og afslutter med gærbagværket.

Hun har selv sin egen foretrukne måde at gøre det på: først bollerne, både over og under med tykt lag smør for ligesom at lægge bunden.

Og så går det ellers lystigt derudaf. 21 kager - syv tørre, der indeholder gærbagværk og skærekager, herefter de syv bløde med tærter og lagkager - undskyld, tort' - for så at afslutte med de syv hårde, småkagerne. Hertil rigeligt med kaffe.

- Der findes intet kagebord, der er mere rigtigt end andre. Det er jo det gode ved det: Det er spændende hver gang, fordi det afhænger helt af værten - eller af dem, der har leveret kagerne - hvad der serveres. For der findes så mange forskellige kager.