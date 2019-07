Det kniber med pladsen: Skole flytter ind i historisk forsamlingshus

Aabenraa: Fra september bliver der ekstra meget liv på Folkehjem i Aabenraa. Det skyldes, at Social- og Sundhedsskolen Syd i Aabenraa efterhånden har så mange elever og kursister, at der ikke længere er plads nok i byens gamle sygehus, hvor skolen holder til.

Derfor har SOSU Syds direktør indgået en aftale med Folkehjem om at leje en hel fløj i Sønderjyllands forsamlingshus.

- Vi ser et stort dannelsespotentiale i at skabe læringsmiljøer i det historiske Folkehjem, og så er det med til at åbne vores skole ud mod omverdenen, siger Lotte Dalegaard Pedersen.

De første elever rykker ind i Folkehjem til september, men det bliver ikke deciderede klasser, der skal have fast base på stedet.

- Det er ikke en klasse, der kommer derned. Det bliver et sted, hvor alle elever og kursister på et tidspunkt kan komme ned og lave spændende ting. Vi får mulighed for at indrette lokalerne til spændende tiltag inden for det digitale og velfærdsteknologiske. Det gælder blandt andet med fem intelligente senge, som vi skal bruge i undervisningen, siger Lotte Dalegaard Pedersen.