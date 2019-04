Det kan blive dyrt: Undersøgelse af slidt svømmehal trækker ud

Kommunen har siden september været i gang med at undersøge, om den slidte svømmehal i Arena Aabenraa skal renoveres, eller om der skal bygges en helt ny til næsten 50 millioner kroner. Forventningen var at have en status omkring nytår, men arbejdet trækker ud.

Aabenraa: Der er stadig ingen afklaring på svømmehallen i Arena Aabenraa. I september sidste år var den på dagsordenen som en orienteringssag hos kultur- og fritidsudvalget, fordi den i høj grad trænger til en kærlig hånd. Meldingen var, at man hurtigst muligt ville gå i gang med at undersøge rigets tilstand, som udvalgsformand Lars Kristensen (V) udtrykte det, og direktør på området, Stig Werner Isaksen, forventede omkring nytår at vide, hvor slemt det står til. Her sidst i april er undersøgelserne dog stadig i gang. - Vi orienterer kultur- og fritidsudvalget på onsdag om, hvor langt vi er, og hvad status er. Der skal nogle flere undersøgelser til, og det kan vi fortælle mere om efter udvalgsmødet. Jeg skal selvfølgelig lige orientere udvalgsmedlemmerne først, siger Stig Werner Isaksen. Ifølge et notat fra august sidste år, udarbejdet af Kommunale Ejendomme, er der konkret tale om syv problemstillinger, der på tidspunktet for orienteringen skulle løses inden for fem år. Enkelte forhold - svigt i pælefunderingen og renovering af promenadedæk - blev dog vurderet til at haste.

Svømmehallens skavanker Svigt i pælefunderingen under 25 meter-bassinet.

Et omfang af fliser/fuger på side og bund i bassinet - risiko for nedfald ved tømning af bassinet.

Et presserende behov for renovering af promenadedæk og særligt udskiftning af den nordlige del, reparation af betonsøjler og bjælker, herunder katodisk beskyttelse af betonkonstruktioner.

Et ventilationsanlæg skal renoveres, der står blank vand i aggregatet, et andet vurderes udtjent.

Renovering af tag og tagkonstruktion på den gamle del, sammenbygning med den nye del har svigt, som også kan have indflydelse på den bærende bjælke mellem de to svømmehaller.

Vinduer i gammel svømmehal er opbygget som kasser i træ beklædt med kobber, der står konstant kondens i kasserne, bør skiftes inden for en kortere årrække.

Vandbehandlingsanlæg skal på grund af sin høje alder enten renoveres eller udskiftes inden for en kort årrække.

Problemstillingerne skal løses inden for 0-5 år, men den første haster.

Skal kunne betale sig Det er også pælefunderingen, der er fokus på lige nu, fortæller Stig Werner Isaksen. - Det er afgørende vigtigt, at vi finder ud af, om den er god nok. Vi ved, at der er noget, der skal repareres i svømmehallen, men det skal også kunne betale sig at reparere. Det afhænger meget af, om pælefunderingen stadig er god nok, og om det kan repareres. De undersøgelser er vi ikke helt færdige med endnu, siger han. Han kan ikke svare på, hvorfor forventningen om en status omkring nytår ikke holdt stik. - Det har bare taget den tid, det har taget, siger Stig Werner Isaksen. Uanset hvad man finder ud af, kan svømmebadet ende med at blive en overordentlig dyr fornøjelse. Hvis faciliteterne kan renoveres, vil det ifølge notatet løbe op i mellem cirka 22 og 24 millioner kroner. Et helt nyt svømmebad vil koste anslået 49 millioner kroner. Alternativt er der en skrabet model, hvor der kun udføres den allermest nødvendige renovering, så svømmebadet kan holde i yderligere to til fem år. Prisen for det er vurderet til at ligge mellem 2 og 2,5 millioner kroner. Det kan eventuelt sikre brugen, indtil en ny svømmehal kan tages i drift, hvis det er den vej, man går. Undersøgelserne bestående af udgravning og inspektion, der skal afgøre, om svømmebadet kan reddes, koster alene 1,9 millioner kroner.