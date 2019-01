Det hang ikke sammen: Endnu en præst stopper

Hellevad: Om ganske få dage har præsten Michael Ravnholt Westh sidste arbejdsdag i Kliplev Sogn. Han har fået nyt job på Fyn, og nu må Hellevad-Egvad Sogne se i øjnene, at deres præst også stopper. Det er Elizabeth Dalsgaard Fonsmark, der stopper ved udgangen af januar efter halvandet år i embedet.

Det er primært ydre omstændigheder, der gør, at Elizabeth Dalsgaard Fonsmark stopper til fordel for et job i sognene Lintrup, Hjerting og Sdr. Hygum. Hendes mand arbejder nemlig i Grindsted og har ikke kunnet finde et job i det sønderjyske.

- Min mand har nu kørt langt i halvandet år, og det kunne ikke blive ved, siger Elizabeth Dalsgaard Fonsmark.