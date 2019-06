Det gode vejr lokkede Tinglev-fødder ud i naturen

TinglevForums stigruppe havde for første gang inviteret til "Gå Godt, Tinglev" for at gøre opmærksom på, at der er fire gode, godt afmærkede gåture i og omkring byen. Det lokkede en pæn flok vandrere af huse.

For at få gjort endnu mere opmærksom på de fire stier var stigruppen gået sammen Tinglev IF's Gå Sammen-hold om søndagens arrangement, hvor der var guidet tur rundt på de tre længste stier på forskellige tidspunkter, så man - hvis man havde god ben - kunne nå med på mere end én.

Gennem snart en del år har TinglevForum huset en aldeles aktiv stigruppe, som med netop Alexandersen i spidsen har lagt en stor indsats i ikke bare at få mærket fire stier op i og omkring Tinglev, men som også lægger masser af frivillige timer i at sørge for, at de er fremkommelige.

Kurt Bertelsen er en af de mange frivillige, der hjælper til med at holde stierne, så det er til at komme frem. Han førte an på Amalienborgruten og kunne fortælle, hvordan vejen her i gamle dage var gået lige ud i stedet for som nu at sno sig videre. Foto: Mette Thomsen

Stier var shinet op

- Jeg har et eller andet sted set, at det er de vilde blomsters dag i dag, men jeg er bange for, at vi nærmere har gjort vold på dem, fordi vi jo har været ude for at gøre stierne klar til i dag. Græsset gror godt nok hurtigt for tiden, forklarede Poul Alexandersen, inden Kurt Bertelsen med en hale af vandrere efter sig satte ud på de 7,3 kilometer, der udgør Amalienborgruten.

En tur, der går nord om byen ad først det nedlagte jernbanespor og derfra videre gennem Ulvemosen. Snublende over glatte sveller forstod man, hvorfor stigruppen arbejder for, at Tinglev-Tønderbanen skal sløjfes, så der kan laves en ordentligt sti. Resten af turen gik på grus og græs, og det var ikke tilfældigt, at det var Kurt Bertelsen, der gik i front.