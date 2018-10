Et enigt byråd i Aabenraa Kommune har givet Grænsehallernes Bowlingcenter i Kruså håb om overlevelse.

- Vi er overbeviste om, at der kan findes en anden model. Derfor ser vi gerne, at sagen kommer tilbage i udvalget, sagde Rasmus Elkjær Larsen (K).

Sagen har siden beslutningen blev truffet været voldsomt debatteret, og derfor valgte De Konservative at få sagen på dagsordenen onsdag aften i byrådssalen, og målet var klart.

En beslutning fra kommunens kultur- og fritidsudvalg tilbage i september gav nemlig reelt klubben dødsstødet. Udvalget besluttede, at man kun ville give penge til en nødvendig renovation af bowlingcentrets tag, hvis den kommercielle aktivitet i bowlingcentret ophører ved sæsonens afslutning, og at bygningen bruges til folkeoplysende aktiviteter.

Sådan lød det fra formanden for Bov IF Bowling, Heidi Schmidt Pedersen, der sammen med andre af klubbens medlemmer var mødt op til byrådsmødet onsdag aften i Aabenraa.

Aabenraa/Kruså: - Det er altafgørende, hvad der sker på byrådsmødet. Vi står og falder med i dag, og vi håber, at sagen kommer tilbage i udvalget.

Heide Schmidt Pedersen, formand for Bov IF Bowling

Kultur- og fritidsudvalget i Aabenraa Kommune besluttede 18. september:At der udbetales 0,238 millioner kroner til renovering af taget i Grænsehallernes Bowlingcenter. At der indgås aftale om, at den kommercielle aktivitet ophører ved klubsæsonens afslutning. At tilskuddet tilbagebetales, såfremt arealet ikke indrettes og anvendes til folkeoplysende aktiviteter.

Stor enighed

Det viste sig dog, at det ikke kun var De Konservative, der ønskede sagen tilbage i kultur- og fritidsudvalget. Det var der flere partier, der ønskede, og derfor endte det med, at det var hele byrådet, der stillede et ændringsforslag.

- Sagen sendes tilbage til kultur- og fritidsudvalget for en fornyet behandling og afklaring af en alternativ model, som sidestiller foreningsbowling med øvrige idrætslige foreninger, lød forslaget, som der skulle stemmes om.

De valgte alle politikere at sige ja til, og dermed skal kultur- og fritidsudvalget igen kigge på sagen i tæt samarbejde med de involverede parter.

Formanden for Bov IF Bowling var naturligvis glad for byrådspolitikernes beslutning og så lys forude.

- Det er første skridt, og nu er vi lidt nærmere en redning. Det er rigtig dejligt, sagde Heidi Schmidt Pedersen.