Det er akut: Kommunen vil undersøge slidt svømmehal hurtigst muligt

Konkret er der tale om syv problemstillinger, som skal løses inden for fem år. Svigt i pælefunderingen bliver dog vurderet til at haste, og det bør udbedres nu. Også renovering af promenadedæk bør ske straks.

- Jeg kan ikke give et tidsperspektiv, men vi går hurtigst muligt i gang og får udbudt arbejdet. Jeg forventer, at vi senest omkring nytår ved, hvor slemt det står til, siger Stig Werner Isaksen, direktør for Kultur, Miljø & Erhverv.

Akut behov

"Der er akut behov for at undersøge, om svømmebadet kan "reddes", så er det nødvendigt at undersøge ved udgravning og inspektion. Pris: 1,9 millioner kroner", lyder det i et notat til politikerne.

Hvis faciliteterne kan renoveres, vil det samlet set koste mellem cirka 22 og 24 millioner kroner. Et helt nyt svømmebad vil koste anslået 49 millioner kroner.

- I første omgang er det vigtigt, at vi får det undersøgt, så vi kender rigets tilstand. Først derefter må vi tage stilling til, om det skal være en renovering som livstidsforlængelse, eller om vi skal kigge på noget helt nyt. Det er ikke lige meget, om vi putter 23 eller 49 millioner kroner i det. Det er rigtig mange penge, siger Lars Kristensen (V), formand for kultur- og fritidsudvalget.