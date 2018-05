Det Sønderjyske dyrskue er landbrugets folkemøde

For 59. gang vil Dyrskuepladsen i Aabenraa være fyldt med stande, maskiner, dyr og mennesker, når der holdes Sønderjysk Fællesdyrskue i begyndelsen af juni. Arrangementet repræsenterer et vigtigt møde mellem landbruget og det øvrige samfund, mener formanden.

Aabenraa: Der er tale om et særdeles vigtigt møde mellem landbrug og forbrugere, når Det Sønderjyske Fællesdyrskue åbner på dyrskuepladsen i Aabenraa den 1. og 2. juni. Det mener formand for dyrskuet, Jørgen Popp Petersen. - Vi må nok konstatere, at vi er inde i en tid, hvor vi - og den måde vi producerer på i hele erhvervet - er til offentlig debat. Derfor er det vigtigt, at vi hele tiden er på forkant og forklarer og viser, hvordan tingene foregår. Der spiller dyrskuet en vigtig rolle, siger han. Det er også mødet med samfundet, som får Grænseegnens Pelsdyravlerforening til at deltage med en udstilling, hvor gæster kan følge dyrene fra stald til færdigt skind. - Vi er meget udfordret af en kritik af dyrenes forhold. Derfor har vi en stor interesse i, at folk ser, hvordan tingene foregår hos os, siger formand Jens Vistoft, som særligt glæder sig til at fortælle mere om pelsdyravlernes nye velfærdsprogram, Welfur. Formanden for dyrskuet har blandt andet noteret sig, at der er mange politikere tilmeldt den traditionsrige dyrskuefrokost. Det glæder ham. - Det er også en af de ting, vi skal bruge dyrskuet til, nemlig kontakten til politikerne. Der er mange dagsordener på sådan et dyrskue. Det er også nogle vigtige dage for landmændene, for selvom der ikke er så mange, der udstiller dyr, bruger de dagene til at få kontakt til kolleger og leverandører, siger Jørgen Popp Petersen.

Det Sønderjyske Fællesdyrskue Dyrskuet har åbent fredag og lørdag klokken 9 til 17.

Der er mulighed for parkering på Enstedværket, Flensborgvej 185, herfra vil der hele tiden køre gratis shuttlebusser til og fra dyrskuepladsen.

Der er tre indgange, ved svømmehallen, hvor shuttlebussen holder, ved Vestvejen og fra stien, ved åen.

Entre for alle over 13 år er 75 kroner. Der er mulighed for at betale med kontant og dankort.

Fredag klokken 16 til klokken 19 afholder Dansk Rideforbund forskellige konkurrencer i ringen.

Vigtige udstillere Ellers glæder han sig også over, at han i år igen kan byde velkommen til to vigtige udstillere, der ikke var med sidste år. Den ene er Naturhjørnet, som bliver arrangeret af de fire sønderjyske jægerråd, mens slagterivirksomheden Danish Crown også vil være repræsenteret for første gang i ti år. - Det er to vigtige dele af landbruget. Naturhjørnet er helt sikkert klar på at svare på spørgsmål om aktuelle emner som ulve og vildsvin. Deres deltagelse viser, at natur er en stor del af landbruget, og at vi har mange fælles interesser, ikke mindst med jægerne. I fremtiden bliver der nok et større tema med, at forskellige dyrearter skal reguleres, spår Jørgen Popp Petersen. Danish Crown vil være på pladsen i skikkelse af landmænd fra repræsentantskabet, som har lavet en udstilling om svinekødets vej fra stalden til forbrugerne.