Aabenraa: Vi er nået til midsommer, som markerer årets længste dag, men som også er en kristen højtid. Det bliver fejret over hele kommunen med bål, aktiviteter og hyggeligt samvær.

Her kan du se, hvor der er mulighed for at deltage og synge med på den gamle midsommervise "Vi elsker vort land" med tekst af Holger Drachmann.