Der er kun få muligheder for byggeri i Aabenraa

Udvalgsformand Philip Tietje (V) forstår Dimen-beboernes bekymringer for naturen og trafikken, men understreger også, at området ved Stolligvej har været udlagt til parcelhuse siden 2010.

AABENRAA: Beboerne på Dimen i Aabenraa er ikke begejstrede ved udsigten til nye parcelhuskvarterer ved Stolligvej både øst og vest for Dimen.

Det er blandt andet naturen i området og udsigten til mere trafik på Stolligvej, der vækker bekymring.

Philip Tietje (V), der er formand for Aabenraa Kommunes udviklingsudvalg for land og by, lyttede til bekymringerne, da beboerne for nylig var inviteret til idémøde. Mødet var en forløber for en ny lokalplan, der skal gælde for området øst for Dimen.

- Der er ikke igangsat en lokalplan for arealet vest for Dimen. Men vi mente, at det var rigtigt at informere beboerne om, at vi også har fået en henvendelse vedrørende dette areal, forklarer Philip Tietje.

Det er ejeren af gården og området vest for Dimen, Erik Steen Boe, og projektudvikleren Åhuse, der har henvendt sig vedrørende den nye udstykning mod vest.

Men kommunen er altså i denne omgang kun i færd med at lave lokalplan for området øst for Dimen hen mod Stollig.

Dette område omfatter 18 hektar, og der ventes at kunne blive plads til 90 parcelhuse, mens området mod vest har plads til maksimalt 27 huse.