Der blev holdt øje med livets gang i gadespejlene

Aabenraa: Nogle gange, når turen går gennem byens gågade i et eller andet ærinde, sker det, at jeg hæver blikket og kigger opad for at betragte gadens huse øverst oppe.

Her for nyligt fangede mit blik vinduet med et "gadespejl" monteret - et levn fra gamle dage. Det er hjørne-ejendommen Ramsherred 44/Store Pottergade, det drejer sig om. Det sort/hvide foto er fra før 1931, så gadespejlet må være monteret efterfølgende i forbindelse med ombygning af ejendommen.

Da gadespejlene kom frem uden for vinduerne omkring 1850, var der ofte tale om, at de rige ejere havde et gammelt spejl hængende indenfor, som de ikke længere brugte. Et stykke af spejlet blev bragt til smeden, som efter ønske fra kunden udformede et lille firkantet eller ovalt spejl til at hænge uden for vinduet. Nu kunne man rigtigt følge med i, hvad der skete på gaden - også uden at skulle hænge langt ud af vinduet.