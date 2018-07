Der blev gravet efter guld i Nørreskoven

Aabenraa: Johan Mejers kort fra 1641 viser et sted, som hedder "Nortt Holtz", og som i dag hedder Nørreskoven.

I det nordvestlige hjørne ligger "Goldberg", og i bind 1 af bogen Aabenraa bys historie kan man læse, at der et sted står "An dieser orst ist gegraben worden nach??"

Det er påvist at Hertug Adolf af Gottorp igangsatte en gravning efter guld i 1581. Hertugen fandt vist hverken guld eller sølv i Nørreskoven, men mon ikke navnet "Guldbjergparken" stammer derfra?

Det indsatte billede fra 1931 viser, at man under lergravning fandt minegangen fra 1581, og hvor den har ligget ubemærket hen i 350 år.