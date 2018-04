Den store dag nærmer sig: Første spadestik tages i maj

Rødekro: - Ja, jeg ved godt, det lyder som en vittighed, men vi venter altså på en gravetilladelse, før vi kan tage det første spadestik, siger Kim Hovmand Larsen, projektleder i Aabenraa Kommunes børn- og skoleforvaltning.

For selv om det er kommunens eget byggeprojekt, og det er kommunen, der skal give tilladelsen, så skal formalia være i orden.

Det er dog udelukkende et spørgsmål om uger nu, og det betyder, at første spadestik til den længe ventede udvidelse af Hærvejsskolen og Børnehuset Fladhøj kan tages midt i maj. Et projekt, der flere gange er blevet udskudt af først mere presserende anlægsopgaver og siden af teknikaliteter omkring udbuddet, der blev vundet af et samarbejde mellem de to lokale entreprenører Ommen & Møller A/S og Chr. Johannsen A/S.