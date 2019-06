Den sønderjyske motorvej har fået en ekstra afkørsel

Aabenraa: Den har været ønsket i mange år, og de seneste ti måneder har man arbejdet med at anlægge den. Men fredag 14. juni kunne borgmester Thomas Andresen (V) endelig indvie den nye motorvejstilslutning ved Bodumvej/Rødekrovej Vest.

Afkørsel 70a Rødekro kommer den til at hedde, og den nuværende afkørsel 70 Aabenraa N skifter navn til afkørsel 70b Aabenraa N.

- Jeg er meget glad og stolt over, at vi i dag indvier denne motorvejstilslutning, som har været undervejs i et godt stykke tid. Der har været en god dialog med samarbejdspartnere hele vejen igennem, og det kan vi alle være stolte over, siger borgmester Thomas Andresen i en pressemeddelelse om åbningen.

Også formand for teknik- og miljøudvalget, Arne Leyh Petersen (DF), er glad for den nye færdselsåre.

- Det glæder mig i den grad, at vi nu har fået åbnet tilslutningen. Det er en fin helhed med både samkørselsplads, cykelsti og rundkørsel tæt på tilslutningen. Det er en visionær løsning, der er god for både borgere, erhvervsliv og pendlere, siger han. /cak