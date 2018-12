Som 16-årig blev Nicolai Eghorst dirigent for Tivoli-Garden. Et usædvanligt musikalsk talent, der i dag er den førende klarinettist i Sønderjyllands Symfoniorkester. Hele hans liv er musik, og hver fiber og følelse er med, når han sidder på en scene og spiller. Og det sker, at tiden bliver helt væk for ham.