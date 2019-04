Den er god nok: Nu genåbner stort legeland efter konkurs

Jump A Lot, der blev lukket efter at ejer Nis Hejsel gik personligt konkurs, er klar til at genåbne, når børnenes påskeferie begynder.

Nr. Hostrup: Han er på det rigtige sted, Nis Hejsel. Lige nu er han faktisk så glad, at han kan hoppe af glæde. Den tidligere ejer af legelandet Jump A Lot ved Rødekro kan nemlig fortælle, at alt er faldet på plads, så legelandet kan genåbne lørdag.

- Min kone og søn har fået lov til at overtage stedet, men der var lige nogle tilladelser, der manglede hos kommunen. Nu har vi fået godkendelser alle steder fra, siger Nis Hejsel.

- Vi er rigtig glade for at kunne komme i gang til påsken, for det plejer at være en af de helt store gæsteperioder.

Derfor bliver der lige nu arbejdet på højtryk for, at Jump A Lot er klar til at tage imod de forventede mange gæster på lørdag.

- Vi knokler på livet løs, for vi har ikke kunnet få adgang til faciliteterne. Vi fik først nøglen i torsdags, så der har været lidt travlt, forklarer Nis Hejsel, som ikke forventer, travlheden bliver mindre frem mod genåbningsdagen.