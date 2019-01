Nødherberget på Den Blå Oase, der er for mennesker, som er hjemløse eller akut mangler et sted at sove, har plads til otte personer fordelt i tre soverum. Det åbnede 15. november og har åbent alle ugens syv nætter frem til slutningen af marts.

Flere årsager

Lederen af Den Blå Oase har ikke nogen statistisk forklaring på, hvorfor der har været færre hjemløse på nødherberget i år, men han har et par mulige bud.

- Det milde vejr kan have været en årsag til de færre antal overnattende, og så har jeg også en fornemmelse af, at kommunen er lykkedes med at undgå hjemløshed for nogen. Det er meget positivt, siger Robert Refslund-Nørgaard.

Robert Refslund-Nørgaard kan også glæde sig over, at der har været pænt med frivillige til nødherberget i år. Der er altid to på vagt ad gangen, hvoraf den ene altid er en, der har prøvet det før.

- Vi er rigtig godt kørende med frivillige i år, og mange af dem har mulighed for at tage flere vagter. Så januar måned er dækket ind, men vores erfaring siger, at vi altid får behov for flere frivillige, siger Robert Refslund-Nørgaard.