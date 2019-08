Deltagerrekorden er slået: Men det våde vejr bekymrer DHL-stafettens arrangør

Aabenraa: Hvis man spørger til deltagerantallet, så bliver smilene store hos Sport Event Syd, som står bag DHL-Stafetten Sønderjylland. Men falder snakken på vejret, så stivner smilene en smule.

Det våde vejr den seneste uge betyder nemlig, at hele græsområdet ved stadion er blødt, og det kommer til at kræve ekstra påpasselighed i opbygningen af eventen, som finder sted på onsdag den 21. august. For hvis det bløde græs bliver kørt op, så er underlaget ikke det bedste for de mange tusinde, der skal gå og løbe onsdag aften.

- Vi skal lave flere foranstaltninger og være mere forsigtige i opbygningen, som vi begynder på lørdag. Bruge flere køreplader og bære mere, end vi kører, så opbygningen kommer til at tage længere tid og være mere bøvlet for de 150 frivillige, fortæller Per Hussmann fra Sport Event Syd.

Han kan i stedet glæde sig over, at den femte udgave af stafetten atter en gang sætter deltagerrekord. Sidste års rekord på 6200 deltagere blev allerede overgået fredag, hvor antallet lød på 6355, og her kan Per Hussmann se, at jo nemmere arrangøren gør det for virksomhederne, jo bedre er det.

- Vores all-inclusive-koncept er tredoblet i forhold til sidste år. I år er der lidt over 1200, som skal have grillbuffet og drikkevarer ad libitum, så det betyder meget, at vi gør det nemt for deltagerne. Det koster noget mere, men man får meget for pengene, og det koster også noget selv at skulle stille an med mad og drikkevarer, siger Per Hussmann.