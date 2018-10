Defekt køledisk gav café sur smiley

Aabenraa: Café Kridt i Aabenraa slap ikke heldigt fra et kontrolbesøg af Fødevarestyrelsen i slutningen af august. Det var håndteringen af enkelte fødevarer, som styrelsen kontrollør ikke var tilfreds med. Konkret var problemet, at rejerne i lage, cremefraichen og tunsalaten i den såkaldte koldjomfru, som er en køledisk, blev målt til for høje temperaturer.

Samtidig kritiserede Fødevarestyrelsen også, at en ventilationsrist i opvaskeafdelingen ikke var skadedyrssikret, at et rør i kælderen til et afløb ikke lukkede tæt, og at der var flere huller rundt om et rør i kælderloftet. Konklusionen blev, at Café Kridt fik en sur smiley og en bøde på 10.000 kroner.