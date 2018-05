Deadline nærmer sig: Ny friskole i kapløb med tiden

Det kommer bag på ledelsen af en ny friskole i Aabenraa, at det er så svært at få elevgrundlaget på plads.

- Hvis skolen skal godt fra start, er det nødvendigt, at fundamentet er på plads, og hvis vi ikke når op på omkring 30 elever, mener banken ikke, at det er forsvarligt, siger Lone Hauch Jepsen.

- Vi skal op på mindst 30 børn, for at der er grundlag for at arbejde videre med Lindeskolen. Vi har sat en deadline, som hedder 14. maj, og hvis ikke børnetallet øges inden da, ser vi ikke, at der er et sikkert fundament, siger Lone Hauch Jepsen, der sammen med Allan Davies Madsen udgør ledelsen på Lindeskolen.

Aabenraa: Gennem de sidste mange måneder har ledelsen på en ny friskole i Aabenraa kæmpet en brav kamp for at få alle detaljer på plads, så Lindeskolen kan byde de første elever velkommen den 14. august i en bygning på Præsteskoven i Aabenraa. Det formelle såsom lokation, ledelse og det økonomiske er på plads, men der er kun 20 elever, der har tilmeldt sig, og nu begynder tiden snart at løbe ud.

Hjemmebesøg

I bestræbelserne på at få flere forældre til at melde deres børn ind i Lindeskolen tilbyder ledelsen at komme på hjemmebesøg hos forældre, der er i overvejelsesfasen.

- Vi har allerede været rundt på hjemmebesøg, og det har været positivt at møde forældrene ansigt til ansigt. Det er også stadig muligt at booke et hjemmebesøg, siger Lone Hauch Jepsen, der er overrasket over, at det går så trægt med at få elevgrundlaget på plads.

- Vi var overbeviste om, at elevgrundlaget var der, men det er min opfattelse, at mange forældre lige vil se skolen an, før de melder deres børn ind, siger hun.

At ledelsen bag Lindeskolen har sat en deadline skyldes ikke kun udspillet fra banken.

- Det er også fordi, at vi skal godkendes af undervisningsministeriet inden 1. juni i forhold til, at bygningerne er på plads, men vi kan ikke skrive under på en lejekontrakt af bygningen, før elevgrundlaget er på plads, siger Lone Hauch Jepsen.