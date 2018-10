De unge svigter antikmesse

Rødekro: Danmarks største kunst- og antikmesse bliver to gange om året holdt i Compass Congress Center i Rødekro, og siden i torsdags har 82 stande på 3000 kvadratmeter forsøgt at få afsat deres varer. Det er gået lidt trægt, hvis man spørger ægteparret Dieter og Gisi Wisner fra Flensborg, der har specialiseret sig i antikke ure.

- Vi har haft en stand alle fire dage, og det har ikke været det store hit. Vi har solgt to ure, og det er ikke en gang nok til at betale prisen for standen. Det er godt, vi ikke skal leve af det, siger Dieter Wisner.

- Det er svært at sælge antikke varer i dag. Ungdommen køber jo ikke noget. Sådan er det desværre blevet, fortsætter han.

For ægteparret er antikke ure en hobby, for de elsker simpelthen bare ure.

- At reparere et ur og få det til at tikke igen giver den samme følelse, som når en læge redder et menneske, siger Dieter Wisner.