De unge bliver på toppen: Jobprojekt er en gedigen succes

Jobprojektet Unge på toppen i Aabenraa har vist sig at være en stor succes. Tre år i træk har unge kontanthjælpsmodtagere cyklet sig til et job, og langt hovedparten er stadig selvforsørgende.

Aabenraa: I 2017 kunne Aabenraa Kommune afsløre, at man havde planer om at lade en gruppe unge kontanthjælpsmodtagere cykle fra rådhuset til toppen af Alpe d'Huez i Frankrig. Den lange cykeltur skulle være kulminationen på jobprojektet Unge på toppen, der også bestod af praktikophold og masser af træning.

Målet var at give de unge selvtillid og gøre dem robuste, så de efterfølgende kunne komme ud på arbejdsmarkedet eller gå i gang med en uddannelse. Resultatet taler for sig selv. 16 af de 19 deltagere i 2017 er stadig selvforsørgende.

Projektet blev gentaget sidste år med en afsluttende cykeltur til Skagen, og efterfølgende er 15 ud af de 19 kontanthjælpsmodtagere blevet selvforsørgende. I år gik turen så igen til toppen af Alpe d'Huez.

- Her har 15 ud af 22 fået job, fem starter på en uddannelse til august, og de to sidste får vi styr på i løbet af efteråret, siger Thomas Sonne-Schmidt, der er projektleder for Unge på toppen.