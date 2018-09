11-årige Freja Larsen fra Hjordkær fil leukæmi, da hun var syv måneder gammel. De seneste ti år har hun sammen med sin familie og familiens venner samlet penge ind til kræftforskning ved at deltage i Stafet for livet.

AABENRAA: Farmor har været forbi med morgenmad søndag morgen, og nu er alle på Frejas hold klar til at tage et par runder mere, inden Stafet for Livets tredje udgave i Aabenraa er slut klokken 12.

Frejas hold blev samlet da Freja var ganske lille, og de første år, løb holdet med i Stafet for Livet i Sønderborg. Men familien Larsen er fra Hjordkær og det hele blev meget nemmere, da Stafet for Livet kom til Aabenraa.

- Freja fik en sjælden form for spædbarnsleukæmi, da hun var syv måneder gammel. Vi søgte svar på vores mange spørgsmål ude i verden og stødte på den amerikanske udgave af Stafet for Livet, Raley for Life, fortæller Frejas mor, Jane Larsen.

- Vi fandt ud af, at det også fandtes i Danmark og besluttede at samle et hold blandt familie og venner. Jeg tror vi er 17 på holdet i år.

- Det er for os en måde at bearbejde Frejas sygdom på. Kræft er jo tabu til hverdag. Men her kan vi tale om det. Vi er så heldige, at det er ti år siden, Freja var syg, men vi har stadig brug for at bearbejde tanker og bekymringer, fortæller Jane Larsen.

- Undervejs i forløbet stødte vi jo på nogle børn, der ikke klarede det. Det er også for deres skyld, at vi er med til at samle penge ind på denne måde.

