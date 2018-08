De sælger hjerteblod i glas og på flasker

- Det er altså ikke kun i Christiansfeld, at man kan bage honningkager. Snart vil jeg bruge min egen honning, for jeg har fået bier i år, sagde hun, da hun havde solgt en honningmuffin pyntet med små slikkugler til Nikolaj Westphal Iversen fra Løjt.

- Det er jo så fantastisk at stå her med udsigt til søen, sagde Conni Beck, som driver fritidsbutikken Connis Honingkagebageri i Aabenraa.

Krusmølle: En hjælper på Krusmølle forsøgte ihærdigt at grave en lille rende på tværs af gangstien ved Krusmølle. På den måde forsøgte han at lede en del af regnvandet ud i søen.

Faste gæster

Nikolaj var sammen med sin søster en af mange gæster, som kender markedet på Krusmølle, fordi han har været der tidligere år. Sådan er det med mange af dem, som besøger fødevaremarkedet på Krusmølle. Således også Henrik Andersen fra Aller ved Christiansfeld, som på forhånd havde besluttet, hvad han gik efter.

Han smagte på gourmet-øl i Henrich Loffs bod og købte to flasker af den tyske Ayinger-øl.

- Det er sjovest at drikke specialøl, og jeg kunne godt have nogle flere, hvis jeg ville købe dem, sagde Henrik Andersen lidt kryptisk efter at have gjort sin handel hos Heinrich Loff fra Hjordkær.

Efterhånden kom der også gang i kanosejladsen på søen, hvilket især børnene nød.

Men på grund af regnen samledes mange også inde i caféen og butikken, hvor der ind imellem var trængsel. Men inde som ude var humøret højt, så både smilene og smagsløgene havde en god dag. Samt gummistøvlerne, som flere klogeligt havde valgt som dagens fodtøj under besøget på Krusmølle.