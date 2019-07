De nominerede: Indstillinger til Årets Ildsjæl i Aabenraa Kommune 2019

Aabenraa: Det blev ægteparret Unni og Peter Kaczmarek, Nr. Hostrup, der løb med titlen som Årets Ildsjæl(e) i Aabenraa Kommune, for blandt andet deres store og mangeårige engagement i foreningslivet både i Nr. Hostrup og DGI Sønderjylland.

Men der var mange i spil til titlen. Dem bringer vi her med et kort uddrag af de indstillinger, som vi modtog.

Charlotte Hylleberg, Aabenraa: Charlotte er indstillet for sit store engagement i Sønderjyske Kidz Håndbold - håndbold for børn og unge med forskellige udviklingshandicaps. Hendes indsats for disse børn og deres familie er uvurderlig, hun har et meget stort hjerte, er nærværende og omsorgsfuld for denne gruppe af børn og unge. I indstillingen står der yderligere: Ingen Charlotte, ingen Sønderjyske Kidz.

Gunnar Pedersen, Aabenraa: Gunnar er indstillet for sit mangeårige arbejde som idémand og frivillig i mange foreningsprojekter. Nogle af de ting Gunnar har været idémand til og drivkraft i kan nævnes makrelfesterne, Kgl. Classic, opstarten af kanonlauget Auroras Kanoner og Slotsmøllecaféen, vigtig ildsjæl i skabelsen af kunstmuseum på Brundlund Slot.

Mathias Blåvand, Aabenraa: I indstillingen af Mathias står der: Han møder altid op, altid i godt humør og er en gave til byen.

Mathias ses som frivillig til rigtig mange arrangementer - også uden at have nogen relation til eventet. Han er frivillig ved blandt andet Aabenraa Bjergmarathon, Stafet for Livet, Royal Run, DHL, Lykkeliga, Mandehørm, diverse ældreforeninger og events i midtbyen. Frivillighed er for ham en meget naturlig ting at gøre.

Karen Jessen Olsen, Løjt Kirkeby: Karen er indstillet for gennem mere end 40 år at have arrangeret Løjt Vestermark Børneringridning - noget der betyder rigtig meget for hende - fordi så mange børn får en fantastisk dag. Arrangement har i dag over 100 børneryttere i alderen 0-16 år. Karen lægger rigtig mange kræfter i forberedelserne og i dagen og hun gør det for børnene og deres familier og de kommer igen år efter år. Det er vigtigt for Karen at holde liv i den sønderjyske tradition - en ridesport hun brænder for.

Frank Thietje, Bov: Frank er formand for Bov IF Fodbold og i indstillingen sættes stor pris på han store engagement og seriøse arbejde med alle de opgaver i klubben han involverer sig i. Han er blandt andet også på banen som træner, holdleder, tidtager ved turneringer og han bakker op om hold på alle niveauer. Franks indsigt og interesse samt stor tilgængelighed gør ham vellidt blandt mange og især også vigtig i forhold til andre samarbejdspartnere.

Paul Sange, Aabenraa: Paul - Aabenraas Lirekassemand - er indstillet for sit ihærdige og vedholdende arbejde for at indsamle penge til gode formål. Det kan være til børnene på Aabenraa Krisecenter, Julemærkehjemmet, Scleroseforeningen og mange flere. Er der liv i gaden og ved arrangementer er Paul klar med lirekassens musik. Paul har et stort hjerte og tænker altid på andre end sig selv.

Laura Hansen, Bylderup: Laura er en solstråle for blandt andet beboerne på plejehjemmet Enggården i Bylderup. Her er hun frivillige hjælper og deltager i sang- og oplæsnings-eftermiddage for beboerne - og har for længst været med over 200 gange. Laura engagerer sig i beboerne med nærvær og opmærksomhed, til stor glæde.

Tina Hartwig Hahn, Bolderslev: Tina er indstillet for sit ihærdige arbejde for at festdagene Bolderslev Marked og Ringridning skulle bestå. Hun bemander ligeledes bestyrelsesposter i Skolebestyrelsen og Padborg SuperBrugsen. Der er ikke noget der holder Tina tilbage - hun finder altid energien til alt det hun sætter sig for.

Ruth Marcussen, Tinglev: Ruth har arbejdet 40 år på Tinglev skole og der igennem en kendt og afholdt person man aldrig går forgæves til. Som pensionist engagerer Ruth sig nu som hjælper på Aabenraa Krisecenter, Hjernecenter Syd Tinglev, livredder i svømmehallen, uddeling af mad på Tinglev skole og sælger billetter til mange arrangementer i Tinglev.

Ulla Christiansen, Felsted: Ulla er indstillet for sin mangeårige frivillige indsat i Åbenrå Bankocenter, hvor hun hovedsaligt står for det regnskabsmæssige. Men hun tøver ikke med at give en hånd med når der er brug for det andet steds i foreningen.

Forældregruppe i Løjt Kirkeby: Forældregruppen der står bag Løjt Juniorklub, for børn i femte og sjette klasse på Løjt og Genner skoler, er indstillet for deres initiativer og kæmpe arbejde med at få et rigtig godt tilbud på benene for børnene. Torsdag aften er klubaften og forældrenes vagt går på skift. Også ture ud af huset bliver det til. Klubben er med til at give sammenhold og trygge rammer for børnene.