For to år siden havde Kræftens Bekæmpelse i Aabenraa mere end svært ved at finde en ny formand. Nu står lokalforeningen i samme situation.

Aabenraa: - Generelt har vi svært ved at finde folk til bestyrelsesposter. Det er lettere at finde frivillige til tidsafgrænsede aktiviteter.

Morten Bruun Petersen er områdekonsulent for alle de sønderjyske afdelinger af Kræftens Bekæmpelse, som han blandt andet hjælper med at finde frivillige. Den hjælp er der hårdt brug for lige nu, for Kræftens Bekæmpelses lokalafdeling i Aabenraa Kommune leder med lys og lygte efter en ny formand, der skal overtage stafetten efter Gitte Osther Ingerslev, der har valgt at sige stop efter to år på posten.

- For to år siden var det også svært at finde en ny formand, og nu er der så to i bestyrelsen, der har valgt at stoppe og deriblandt formanden, siger Morten Bruun Petersen.

Ifølge områdekonsulenten er der mange, der gerne vil gøre en forskel for Kræftens Bekæmpelse, men mange er også af den opfattelse, at det er tidskrævende at sidde i en bestyrelse, og det er det også som formand.

- Når man er formand, er man det lokale talerør for kræftpatienter og pårørende, og man koordinerer bestyrelsens aktiviteter. Det kan eksempelvis være at koordinere et foredrag med Søs Egelinf eller koordinere et informationsmøde om HPV-vaccination. Det kan være tidskrævende, men det er også muligt at uddelegere opgaverne til de andre bestyrelsesmedlemmer. De vil typisk ikke have så mange opgaver som formanden, siger Morten Bruun Petersen.