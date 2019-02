Slogs Herreds Amatører har øvet intenst siden nytår, og her i weekenden sørger de så for et godt grin til byens store og små, unge og gamle. - En god måde at give noget tilbage, som årets hovedrolleindehaver forklarede.

- Jeg øvede lige det sidste i morges, så jeg synes, jeg er ved at være der, lød det afslappet hen over støvsugerens brummen.

Til gengæld kunne han ikke drømme om at vende dilettanterne i Slogs Herreds Hus ryggen. Lørdag formiddag gik han stille og roligt og støvsugede scenen, mens minutterne tikkede mod generalprøve. De store premierenerver var der ikke at spore.

Ujævn og med fire forskellige slags gulvtæppe på. Nej, scenen i Slogs Herreds Hus havde set bedre dage. Det har en donation på 20.000 kroner fra Toosbuys Fond nu rettet op på. Da Slogs Herreds Amatører lørdag gik på scenen til generalprøven på årets dilettantforestilling, var det på helt nyt gulv, og loftet var også blevet malet. - Selve salen fik vi renoveret for to år siden, og der er nyt tag og nye vinduer, så nu er næste projekt at få renoveret den store sal. Vi er i gang med at søge forskellige fonde, men det bliver nok gjort i etaper - for det er let nok at søge penge, men det er svært at få dem, som forsamlingshusets formand, Rasmus Jensen, udtrykker det.

Tilbage efter pause

Den 44-årige bankmand havde ellers med 275 replikker fået kam til sit dilettanthår, men den arbejdsindsats har han gerne lagt. For at stille sig på scenen siddestiller han med at sidde i en bestyrelse eller på anden måde bidrage til det lokalsamfund, man bor i.

- Det er lidt hårdt, mens det står på, men weekenden her er jo et klimaks, og så er det også et rigtigt godt hold, vi har, syntes Lasse Aakjer Hansen, der med et enkelt års pause har været med de seneste ni år.

Og sådan er det. Der er af og til brug for lige at springe over et år. Eller tre, som medinstruktør Tanja Løtzsch Petersen har gjort det. Men nu kunne hun ikke undvære det mere.

- Det er så dejligt at se, hvordan skuespillerne vokser i deres roller, og også, hvordan gruppen tager de nye ind, sagde hun.