Aabenraa: Den første handelsstudent fra IBC, der mandag 24. juni fik sin hue på, var Cecilie Elkjær Larsen fra 3c.

Hun er datter af det konservative byrådsmedlem Rasmus Elkjær Larsen.

Efter at Cecilie havde fået studenterhuen med det kongeblå bånd fulgte Johanne Petersen fra 3i og til sidst Frederik Æbeløe Christensen fra 3a. To 12-taller og et 10-tal blev det til.

Alle tre var oppe i dansk som sidste fag. /EXP