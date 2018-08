Aabenraa Provsti vil på tre forskellige måder mindes de faldne, der døde under første verdenskrig for 100 år siden.

Aabenraa: Den 11.11 klokken 11 er der gået 100 år, siden første verdenskrig sluttede. Det vil blive bredt markeret i november måned, men Aabenraa Provsti vil allerede begynde at mindes de faldne i september og inviterer på foredrag, cykeltur og biludflugt for at fortælle om mindesmærkerne over de faldne.

Det hele begynder med et foredrag mandag den 3. september på Rigsarkivet i Aabenraa. Her vil dr. phil. Lars N. Henningsen i ord og billeder fremdrage historien bag mindesmærkerne og fortælle om lokal offervilje, national harmoni og strid, stenhuggere og kunstnere og om familier ramt af dybe sår.