De bor midt inde i landet - nu er havkajak blevet et hit

Hav eller ej. Hvor der er vilje, er der som bekendt vej. Så i denne weekend har der været 27 nye, potentielle medlemmer igennem et begynderkursus i svømmehallen i Tinglev. I klubbens egne kajakker. For efter et første år med lånte kajakker fra DGI er det med hjælp fra fonde og egen kasse lykkedes at erhverve 12 kajakker og to trailere, så de nyudsprungne kajakroere nemt kan komme omkring.

Meeen. En havkajakafdeling lå nu ikke lige til højrearmen for den lille flok af aldende håndboldspillere fra SC Saxburg Bülderup, der var nået til den erkendelse, at det nok var tid til at indstille karrieren.

Vennerne var straks med

- Jeg var ude at spise på Under Sejlet i Aabenraa en aften, hvor to kajakker kom sejlende forbi. Den nat kunne jeg ikke sove, og næste dag meldte jeg mig til et kursus i Varnæs, fortæller Bobby Andresen, der lod det gå videre til vennerne Emil Petersen og Kim Jørgensen, at nu skulle han i gang med at tage havkajakcertifikat:

- Næste morgen klokken halv seks ringede Emil og sagde, at det var han og hans kone med på, og så kom Kim og Marion også med. Vi talte med DGI Sønderjylland, hvor de først grinede lidt af vores idé - for alle de andre klubber ligger jo ved vandet.

Grin blev dog hurtigt til alvor, for som én sagde, er man vant til at køre efter ting, når man bor i Saksborg og Bylderup. Så sidste år var næsten 50 igennem begynderkurset, og indtil videre ser det ud til, at omkring 20 er blevet hængende. Dertil kommer deltagerne ved weekendens kurser.