De blå partier vil lovliggøre diskotek på Storetorv

Aabenraa: Efter to år i uvished er Diskotek Seven på Storetorv i Aabenraa ikke længere lukningstruet.

I hvert fald ikke, hvis et flertal ender med at vedtage den lokalplan, som fredag skabte debat i vækstudvalget for land og by.

Den nye lokalplan gælder kun den lille matrikel, hvor diskoteket ligger, og den fastslår, at der kan drives diskotek på adressen.

For to år siden fastslog Planankenævnet, at den gældende lokalplan for området ikke tillader, at der drives diskotek på Storetorv.

Kommunen valgte dog ikke at gribe til lukning af diskoteket lige med det samme. I stedet var det meningen, at der skulle laves en temaplan, som én gang for alle slår fast, hvor der kan ligge diskoteker i Aabenraa.

Kommunen har holdt den første workshop med naboer, husejere, campusråd og andre med interesse for sagen, og det gav ikke noget entydigt svar på, hvor diskotekerne bør ligge.

I stedet har forvaltningen nu sat sagen på dagsordenen, så det én gang for alle kan slås fast, om der kan drives diskotek fra ejendommen, Storetorv 7.