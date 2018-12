De ældre står i kø: Aabenraa mangler 72 plejehjemspladser

Kigger man i befolkningsprognoser og statistikker, står det nemlig klart, at Aabenraa Kommune i de kommende år får brug for langt flere end de 369 pladser, der findes i øjeblikket.

- Vi har et akut problem med tilsanding på centret i Rødekro, og det forsøger vi nu at klare ved at bygge om i Bylderup-Bov, forklarer Karsten Meyer Olesen (S), der er formand for kommunens socialudvalg.

AABENRAA: På byrådets møde lige før jul besluttede politikerne at bygge om på plejehjemmet Enggården i Bylderup-Bov for på den måde at skaffe fire ekstra plejehjemspladser.

Kommunen har allerede besluttet at bygge nyt plejehjem i Tinglev, men det øger ikke antallet af plejeboliger væsentligt, da det gamle plejecenter Grønningen bagefter skal rives ned.Det lever nemlig ikke op til de bygningsmæssige krav til et plejehjem.

I budgettet for 2019 har kommunen afsat fem millioner kroner til forprojektering og opstart af et plejehjemsbyggeri i 2022.

Der er 11 borgere på den såkaldte garantiventeliste, som skal sikre, at borgerne kan få en plejehjemsplads på et vilkårligt plejehjem i løbet af nogle få dage. De resterende borgere på ventelisten har ønsker om en plads på et bestemt plejehjem.

Flere muligheder

Tidligere på året lavede forvaltningen en plan for en kommende plejeboligstrategi, hvor forskellige muligheder for et kommende byggeri blev gennemgået.

Det ene går ud på simpelthen at bygge et kommunalt plejehjem med 72 pladser centralt i enten Rødekro eller Aabenraa.

Et alternativt forslag er at få et boligselskab eller lignende til at opføre et plejehjem med 48 pladser i Aabenraa eller Rødekro og så supplere med at udvide et af de eksisterende kommunale plejehjem med 24 pladser - det kunne for eksempel være Kirketoften i Løjt.

En tredje mulighed er, at kommunen selv bygger et plejehjem med 48 pladser i Aabenraa eller Rødekro og derudover udvider et af de eksisterende plejehjem med 24 pladser.

Direktør for social- og sundhed, Jakob Kyndal, fortæller, at forvaltningen arbejder videre med plejeboligstrategi i det kommende år.

Formanden for socialudvalget, Karsten Meyer Olesen, regner med at få et konkret forslag på bordet i den nærmeste fremtid.