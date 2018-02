Datteren skal køre den nye restaurant

Generationsskifte

For halvandet år siden, da Krusmølle fejrede 30 års jubilæum, afslørede Nina og Henrik Loff, at fremtiden for stedet var på plads.Datteren Cathrine Meinhardt Loff har siden, hun var barn, sagt, at hun gerne vil overtage Krusmølle, og da familien for to år siden kørte 6000 kilometer fra Sydspanien til Senegal som serviceteam i Intercontinental Rally, havde de god tid til at tale om fremtiden.



Her meddelte Cathrine, at hun stadig var klar på at overtage Krusmølle, og planlæggelse af et generationsskifte gik i gang.



Familien får hjælp af en professionel, som er med til at sørge for, at generationsskiftet sker glidende, og at forventningerne er afstemt.



Selvom det er planen, at Cathrine skal overtage Krusmølle, forventer Nina og Henrik Loff dog ikke at gå på pension. De vil bare gerne have mere fritid og ud og opleve verden.