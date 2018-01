Datacentrenes indvirkning på naturen bekymrer landmænd

I aften mødes lodsejere med kommunen for at blive klogere på, hvordan Apple og Googles store datacentre får indflydelse på naturen og dermed også landbrugets vilkår.

AABENRAA: Da borgmester Thomas Andresen holdt nytårsreception først i januar, havde formanden for LanboSyd, Mogens Dall, et par gaver og et godt råd med til borgmesteren.

Mogens Dall gav sin partifælle fra Venstre et æble og en liter mælk.

- Jeg ville minde ham om, at han ikke skal glemme landbruget i al denne jubel over Apple og Google, forklarer Mogens Dall.

LandboSyd er nemlig bekymret over den helhedsplan for naturen i Kassø-området, som Aabenraa Kommune har fået udfærdiget for at tage højde for de eventuelle indvirkninger, som de to kommende datacentre ved Kassø kunne få for naturen i området.

Planen er i høring frem til den 31. januar, og i aften holder kommunen møde med lodsejerne i området for at gøre rede for baggrunden for planen.

- Vi er da spændte på at høre, hvad meningen er med planen - for eksempel anbefaler man i planen at hæve vandstanden i Hvirlå. Men der er masser af overskudsvand, så jeg håber vi kan få lovning på, at der ikke skal mere vand i åerne, siger landmand Torben Heisel, der driver Kassøgård.