Datacenter i Sønderjylland: Virksomheder på æblerov

Kassø: I løbet af sommeren tager IT-giganten Apple første spadestik til et kæmpe datacenter ved Kassø vest for Aabenraa. Byggeriet ventes at tage et par år, og det er der rigtig mange virksomheder, der gerne vil være en del af. Ikke mindre end 336 leverandører fra forskellige brancher har udfyldt et elektronisk formular via Business Aabenraas hjemmeside, og de håber alle at komme i betragtning som leverandør i forbindelse med byggeriet.

Hos Business Aabenraa er man glade for den store interesse.

- Vi er glade for, at der er så mange virksomheder, der ønsker at være en del af byggeriet, og det er ikke for sent at tilmelde sig, siger Helle Malene K. Olsen, der er direktør for Business Aabenraa.

Business Aabenraa har delt de interesserede virksomheder op i to kategorier. Den ene er en liste for leverandører til bygge- og anlægsbranchen. Her håber 262 at få opgaver. Den anden liste er for leverandører til overnatning, forplejning og fritid, og her har 74 lagt billet ind.