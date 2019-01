Danskerne rider forrest på genbrugsbølgen

Genbrugsbutikker, der har sans for det, der er oppe i tiden, er en fordel for butikslivet generelt. Danmark er langt foran, når det gælder genbrug, fortæller Dorte Wimmer fra Retail Institute Scandinavia.

Genbrugsbutikker i Aabenraa har derfor et kommende kundepotentiale, når retro, upcycling og genbrug i det hele taget begynder at hitte mere syd for grænsen.

AABENRAA: René Hansen, der driver Stil og Trend i Søndergade i Aabenraa, mærker en stigende interesse for genbrug blandt tyske kunder, og gamle teaktræsmøbler sælger han i stor stil til en opkøber fra Holland. Men generelt er danskerne gået foran, når det gælder at handle i genbrugsbutikker og få noget smart ud af brugte møbler, tøj og ting.

Moderne genbrug

- For nogle år siden købte folk genbrug af nød. Det er der måske stadig nogen, der gør, men nu er det især for de unges vedkommende noget, der viser individualitet sideløbende med, at de også handler i H & M. Hertil kommer så, at genbrug samtidig er bæredygtigt, pointerer Dorte Wimmer.

- Genbrugsbutikker kan være rigtigt flotte. I New York så jeg for nylig en butik, der solgte genbrugstasker, og den var lige så indbydende som Gucci-forretningen ved siden af, tilføjer hun.

Ifølge Dorte Wimmer kan de klassiske genbrugsbutikker, der drives af frivillige, sagtens være smarte og tiltalende.

- Der er steder, hvor de er rigtigt gode til at præsentere tingene og skifter udstillingsvinduet ud hver uge.

Butikkerne behøver med andre ord ikke hedde noget med "vintage" eller "retro" for at bidrage til at gøre en by indbydende. Det handler alt sammen om, hvordan butikken drives.

- Sådan er det jo også med andre butikker. En dårlig butiksleder kan have en kedelig butik, mens en god butiksleder kan gøre den samme butik meget mere indbydende, mener Dorte Wimmer.