Dansker kører ind i tysker: Uenige efter færdselsuheld

En dansk bilist valgte tirsdag at køre ind i en tysk bilist med vilje på grund af uenighed.

Padborg: Torvegade i Padborg dannede tirsdag eftermiddag rammen om en noget speciel sag, der endte med, at en mand fra lokalområdet med vilje kørte ind i en tysk bilist.

Ifølge politiet havde der forud for påkørslen været et mindre færdselsuheld, og det var derfor, der opstod problemer mellem den danske og tyske bilist. De kunne ihvertfald tydeligvis ikke blive enige.

- Danskeren vælger så at køre ind i tyskerens bil med en bule til følge, siger politikommissær Jens Peter Rudbeck, der er leder af lokal efterforskning på Områdestation Syd i Sønderborg.

Den danske mand er nu sigtet for at have begået hærværk.