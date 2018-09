Dansk legende besøger grænselandet

- Vi er seks sogne, der har et samarbejde, og der var nogle, der havde hørt Erik Gundersens foredrag, og de sagde, at det var aldeles fremragende, siger Marius Nørgaard, der er formand for menighedsrådet i Bov Sogn.

En frygtelig ulykke

Erik Gundersen vil også fortælle om at leve med det pres, der fulgte med successen, og om den frygtelige ulykke, der på et splitsekund ændrede hans tilværelse. Det skete ved et massestyrt under VM-finalen for hold 1989. Her pådrog Erik Gundersen sig en slem rygmarvsskade, og man gav ham ikke mange chancer for at overleve. Det gjorde han, og efter en lang genoptræning kan han i dag gå, selv om han er erklæret 70 procent invalid.

Derfor kan formanden for menighedsrådet i Bov Sogn også sagtens forestille sig, hvad foredragets budskab er.

- Jeg kunne forestille mig, at hans budskab er, at man aldrig skal give op. Det er imponerende, hvordan han er kommet igen. Det er ikke enhver beskåren, siger Marius Nørgaard.

Inden selve foredraget på Holbøl Landbohjem vil sognepræst Kristian Ditlev Jensen holde en kort andagt i Holbøl Kirke, og Marius Nørgaard er ret sikker på, at der efterfølgende bliver kamp om pladserne i landbohjemmet.

- Der er plads til mellem 125 og 150 mennesker i Holbøl Landbohjem, og jeg forventer, der bliver fuldt hus, sige han.