Danmarks ambassadør i Berlin Friis Arne Petersen var imponeret over det dansk-tyske mediesamarbejde, da han besøgte Aabenraa. Medierne spiller en vigtig rolle i historieskrivningen, mener Friis Arne Petersen i lyset af det forestående Genforeningsjubilæum i 2020.

Aabenraa: Det dansk-tyske forhold i grænselandet får større betydning i lyset af det forestående genforeningsjubilæum i 2020.

Det var besøget af den danske ambassadør i Berlin, Friis Arne Petersen, i Mediehuset i Aabenraa et tydeligt bevis på.

Den veloplagte diplomat ville under sit besøg nemlig gerne vide lidt mere om samarbejdet mellem medierne i grænselandet - et samarbejde, der er unikt i Europa.

- Det er spændende, at det overhovedet kan lade sig gøre, sagde Friis Arne Petersen, som med sin kultur- og kommunikationschef Jesper Schou-Knudsen mødtes med chefredaktør for JydskFynske Medier Peter Orry og JydskeVestkystens chefredaktør Mads Sandemann samt chefredaktør for Der Nordschleswiger Gwyn Nissen til en rundvisning i Mediehuset.

Medierne spiller en vigtig rolle i historieskrivningen, understregede Friis Arne Petersen. Det viste sig at være tilfældet i 2014 ved markeringen af 150-året for krigen i 1864 - og er om end endnu vigtigere i 2020, eftersom begivenhederne i 1920 i langt mindre grad er en del af den historiske bevidsthed hos de danskere, som bor uden for grænselandet.

Ikke kun på grund af historien sætter både København og Berlin fokus på året 2020. Danmark bidrager med tre millioner kroner til projektet "dansk-tysk kultur-år", Forbundsrepublikken afsætter ni millioner kroner til samme formål.

Hele optakten til 1920, afstemningen med dens erfaringer og følger er vigtige i europæisk sammenhæng, påpeger Friis Arne Petersen. Netop i lyset af den nuværende politiske situation med Brexit og USA's solo-løb er det nødvendigt, at Danmark bringer sin historie på den europæiske bane.

Den dansk-tyske kulturaftale, som bl. a. indeholder væsentlige pennestrøg fra den danske ambassade i Berlin, er i den sammenhæng af afgørende betydning.

oversættelse Jan Sternkopf