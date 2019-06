Dansk Vandrelaug indbyder til vandring mellem Kollund, Hønsnap og Sønderhav

Kollund: Søndag den 23. juni klokken 10 til cirka 16 indbyder Dansk Vandrelaug i Sønderjylland til en vandretur ad gamle stier mellem Kollund, Hønsnap og Sønderhav. Med Birte og Peter Steg som turleder indledes den cirka 15 kilometer lange tur fra p-pladsen ved GF-Forsikring på Molevej 2 i Kollund. Turen går over Dubjerg mod Hønsnap. Her tager man en pause ved gadekæret, der står smukt med de mange nøkkeroser (hvide åkander). Turen fortsætter mod Sønderhav, forbi Hønsnap/Sønderhav gamle skole, der ligger midt mellem disse to byer, og her vil turlederne fortælle historier om skolen og den gamle skolevej, man går på.

Fra Sønderhav, der sammen med Kollund og Rønshoved ligger på skrænter ned mod Flensborg fjord. Af den grund kunne man ikke leve af landbrug, men byerne opstod som små kolonier af småfolk, fiskere og arbejdere. Disse byer var før Fjordvejen knyttet sammen af små stier langs fjorden og ikke mindst dampskibssejladsen på fjorden. Nyder de smukke udsigter til Okseøerne, og får deres historie fortalt sammen med forgangne mondæne parkanlæg i Kollund Østerskov. Måske er der plads til en forfriskning ved Annies Kiosk.

Der afsluttes med en fortælling om de tyske socialdemokraters flugt over fjorden allerede fra starten af nazisternes magtovertagelse i 1933.