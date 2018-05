Dansk Supermarked: Grænsehandlen skal trækkes til Danmark

Mads Hvidtved Grand, kommunikationsdirektør i Dansk Supermarked Gruppen, mener ikke, der er grund til at have et særligt grænsehandelsområde syd for grænsen. Pressefoto

Et bælte på to kilometer uden afgifter eller med sænket moms kan flytte grænsehandlen nord for den dansk-tyske grænse, mener Dansk Supermarked.

Aabenraa: Grænsehandlen sender fire milliarder kroner syd for grænsen. De skal fremover blive i Danmark, mener Dansk Supermarked, som står bag blandt andet Bilka, Føtex og Netto. Og dagligvaregiganten er klar med et bud på hvilke varer, der skal være billigere i den zone, der tales om. - De varegrupper, som er afgiftsbelagte, og som står for langt hovedparten af grænsehandlen i dag, er dem, som i første omgang er mest interessante at kigge på. Vil man lave sådan et bælte, kunne det give mening, at det var alle de varer, som danskerne kører til Tyskland efter i dag, siger Mads Hvidtved Grand, der er kommunikationsdirektør i Dansk Supermarked Gruppen.

Hvis man laver bare et smalt bælte på den anden side af grænsen (i Danmark, red.), vil man se butikker skyde op, som de er gjort lige på den anden side af grænsen. Mads Hvidtved Grand, kommunikationsdirektør i Dansk Supermarked Gruppen.

Bælte på to kilometer Dansk Supermarked er opmærksom på, at danskernes grænsehandel anno 2018 er langt mere end øl, vand og slik. - Den måde, det kunne være nemmest at styre det på, kunne enten være ved, at det er begrænsede varegrupper, eller at det er alle varegrupper. Alt efter, hvad der er nemmest at håndtere, forklarer Mads Hvidtved Grand, der også mener, at en sænket moms på fødevarer kunne komme i spil. - Den er jo med til at påvirke hele grænsehandlen, tilføjer han. Tanken er ikke, at den afgifts- eller momsfrie zone skal dække hele Sønderjylland, men blot et smalt bælte lige nord for den dansk-tyske grænse. - Det kunne være et bælte på et par kilometer. Det behøver ikke være større end det bælte, der er i dag. Som jeg forstår det, er der en del af området lige syd for grænsen, som er fritaget for pant og moms på pant og så videre, siger Mads Hvidtved Grand.