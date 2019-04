Dansk Folkeparti er klar med ny kandidat i grænsekommune

Aabenraa: Dansk Folkeparti har valgt det lokale byrådsmedlem, Ida Smed Metze, som ny folketingskandidat i Aabenraa-kredsen.

Ida Smed Metze, der også lige er blevet formand for Dansk Folkepartis lokalforening i Aabenraa, er 52 år gammel, og hun ser frem til den kommende valgkamp.

- Jeg er utrolig glad og ydmyg for den store tillidserklæring, som partiet og den lokale forening har vist ved at gøre mig til kredsens kandidat. Jeg vil gøre mit absolut bedste, for at DF får så godt et resultat som muligt, siger Ida Smed Metze.

Det er Dansk Folkepartis hovedbestyrelse, der har peget på Ida Smed Metze som Aabenraa-kredsens folketingskandidat, og hun har kun vidst det et par dage.

- Jeg er da stolt og beæret, men det betyder også, at jeg går en travl tid i møde, siger Ida Smed Metze, der stiller op som kandidat til Folketinget for første gang.

- Derfor er det også svært at sige, hvor store chancer jeg har. Jeg er jo ikke et kendt ansigt i politik, men jeg vil gøre mit bedste, siger hun.